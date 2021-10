Mourinho-Spalletti, che show: nessuno fa pretattica, sarà il loro Roma-Napoli

"Mou-Spalletti, che show", questo il titolo in apertura di Tuttosport sul match tra Roma e Napoli. I due allenatori vogliono vincere una gara importantissima: i giallorossi devono cancellare il doppio ko con Juventus e Bodo/Glimt mentre gli azzurri vogliono continuare la loro marcia in testa alla classifica. Il quotidiano analizza le parole dei due tecnici: Mourinho non fa pretattica e annuncia la formazione, Spalletti incontra i tifosi a Fuorigrotta prima della partenza per la Capitale.