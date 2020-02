Moviola della Gazzetta: "Non c'erano i rigori, Callejon ha rischiato con una gomitata su Biraghi"

Non c'erano i rigori richiesti da Inter e e Napoli ieri sera. La moviola de La Gazzetta dello Sport analizza così ogni episodio con la sua moviola: "Al 47’ il Napoli chiede un rigore per un mani di De Vrij, ma è corretta la decisione di arbitro e Var di non punire il contatto involontario, col giocatore voltato, vicinissimo a Padelli e toccato sul dorso della mano. Al 61’ Callejon rischia con una gomitata in area, pur leggera, sul volto di Biraghi. L’arbitro probabilmente se la perde, ma il dubbio resta su un contatto che non dovrebbe essere sfuggito al Var. Corretto non concedere il rigore al 90’ chiesto da D’Ambrosio per una spinta di Elmas, che in realtà appare come un lievissimo tocco non falloso".