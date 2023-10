Moviola CdS - C'era un rigore per il Napoli e un'espulsione per il Verona

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi da moviola di Hellas Verona-Napoli.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi da moviola di Hellas Verona-Napoli. "Mettiamola così, due episodi da moviola al limite giudicati da Abisso (per il resto prova ok, in linea con il periodo-sì che sta attraversando) attraverso gli occhiali di una soglia alta, in qualche caso troppo. Restano episodi accettabili dal campo, un po’ meno al VAR.

DA RIGORE

Contatto netto fra Dawidowicz e Raspadori, la cui entità è stata valutata da Abisso come non da rigore. I dubbi restano: il contatto c’è ed è netto, il ginocchio destro del polacco va sulla coscia destra e su questo non possono esserci dubbi. Non solo, ma Dawidowicz si aiuta anche con il braccio destro (contatto alto). VAR rimasto silente da protocollo, ma non sarebbe intervenuto neanche in caso di penalty.

DA ROSSO MA...

Bruttissima entrata di Bonazzoli, gamba sinistra molto alta sulla destra di Lobotka: l’impatto è sopra addirittura il polpaccio, da rosso solo a vederlo, Abisso lo ha valutato (se lo ha valutato) da giallo dando maggior peso al fatto che lo scarpino struscia sul calzettone dell’azzurro. Sbagliati i riferimenti a Sassuolo-Juve: Berardi su Bremer è stato giudicato da rosso da Rocchi su DAZN