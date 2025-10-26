Moviola CdS: Di Lorenzo-Mkhitaryan è un rigorino, ma il Var non poteva revocarlo

vedi letture

Il Napoli batte l'Inter anche grazie al calcio di rigore realizzato da Kevin De Bruyne e fischiato dall'arbitro Mariani per un fallo di Mkhitaryan su De Bruyne. Ma il penalty c'era o no? Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, dubbi, tanti, gli stessi che fecero infuriare Conte lo scorso anno per il penalty in Inter-Napoli dopo un contatto leggero fra Anguissa e Dumfries. A rendere tutto quasi incredibile c’è che l’arbitro, oggi come allora, è lo stesso, Mariani.

Torniamo a ieri sera: Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan, per difendere il pallone allarga la gamba sinistra e il nerazzurro lo tocca all’altezza del polpaccio. Nessuna infrazione di Acerbi, che si sdraia davanti ai due e tocca comunque prima il pallone. Rigore leggerino, di quelli che non piacciono a Rocchi. Ma in presenza di contatto, questo lo sanno anche i bambini, il VAR deve rimanere in silenzio. Come è successo. Ieri e un anno fa”.