Conte, che bravo! Gazzetta: ha restituito fame Scudetto e gestito al meglio l'emergenza

Il Napoli si riprende la testa della classifica grazie al successo contro l'Inter al Maradona. E piovono elogi per Antonio Conte. Ne scrive oggi in edicola La Gazzetta dello Sport: “Questo è il football, bellezza. Il Milan pensava di allungare in vetta, invece si è incartato in casa contro il Pisa ultimo in classifica. L’Inter è arrivata al Maradona surfando l’onda di 7 vittorie e pensava di sorpassare il Diavolo approfittando di un Napoli reduce dai 6 sberloni di Eindhoven.

Lo ha detto anche Conte: «Pensavano di venire qui ad ammazzarci. Lo avrei fatto anch’io nei loro panni». E invece sul gradino più in alto di tutti è salito proprio Antonio, bravo a rialzare la truppa dopo due sconfitte e a ridotarla di una fame di scudetto. Non si sono viste ballerine. Solo guerrieri. Bravo Conte a gestire l’emergenza, a leggere il mach e a infierire su un’Inter svagata che ne ha combinate di tutte”.