Infortunio De Bruyne, ecco il bel gesto di Conte e squadra al rientro in spogliatoio

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

La nota negativa della serata di ieri, in cui il Napoli ha superato l'Inter al Maradona, sta certamente nell'infortunio occorso a Kevin De Bruyne. Ne scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport: "A fine partita lo raggiunge l'ex compagno al City Akanji a cui spiega il problema. I due parlano per diversi minuti.

KDB non può festeggiare con i compagni la vittoria. Resta sconsolato ad assistere alla festa del Maradona nei pressi della panchina del Napoli. Conte al rientro dallo spogliatoio lo abbraccia. Lo consolano tutti. I tifosi applaudono. Sempre in stampelle, il belga rientra negli spogliatoi salutando la famiglia in tribuna".