Moviola CdS: "Il gol del 2-0 è irregolare, ma il VAR non poteva intervenire"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Voto 5,5 per l'arbitro Antonio Rapuano nella direzione di Napoli-Sassuolo per la moviola del Corriere dello Sport, che sottolinea un errore della quaterna di campo: "L'arbitro valuta con lucidità l’unica vera situazione complessa, ovvero l’anticipo di Mertens su Lopez, da dietro ma sul pallone, che genera il gol dell’1-0.

Il giallo a Lopez dopo il contrasto con Mertens appare esagerato, Raspadori al 36’ non viene ammonito per un’entrata su Mertens identica. L’ammonizione a Frattesi è un abbaglio: va a contrastare Mario Rui con la spalla e non commette fallo. Il 2-0 del Napoli nasce da un fuorigioco di Di Lorenzo non segnalato dall’assistente Mokhtar: il Var non poteva intervenire, ma il corner che porta alla rete di Osimhen non si sarebbe dovuto battere".