Moviola CdS: "Napoli reclama due rigori che non c'erano. Giusto annullare gol di Juan Jesus"

Positivo l'arbitraggio di Marinelli, non c'era il gol di Juan Jesus e non c'era rigore: "Al 5’ del secondo tempo Mertens ha reclamato un calcio di rigore per un tocco di braccio di Luperto sul suo tiro. L’arbitro della sezione di Tivoli ha lasciato correre e ha fatto bene perché non c’era nulla di punibile: il giocatore dell’Empoli aveva le braccia attaccate al petto. Regolare anche l’intervento di Parisi su Elmas. Il difendente ha anticipato l’attaccante del Napoli e sullo slancio di entrambi c’è stato lo scontro di gioco. "Al 17’ del secondo tempo è stato annullato un gol al Napoli per fuorigioco: la decisione è giusta perché sul cross di Mario Rui Juan Jesus era oltre la linea" si legge sulla moviola del Corriere dello Sport.