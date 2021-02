Moviola CdS: "Non c'era rosso a Freuler e manca espulsione nel Real Madrid"

Sotto accusa l'arbitro Stieler per la gara tra Atalanta-Real Madrid. Un'occasione persa per l'arbitro, la prima in carriera in una fase a eliminazione della Champions. Il Corriere dello Sport spiega che il rosso a Freuler lascia diversi punti interrogativi: la posizione, la direzione e il mancato ricorso al VAR. Non solo: non c'è rigore su Casemiro ma il centrocampista del Real Madrid simula ed era già ammonito. Manca il secondo giallo per il brasiliano che avrebbe riportato la situazione in dieci contro dieci.