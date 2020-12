Moviola CdS su Orsato: "Koulibaly ha rischiato il secondo giallo"

Il Corriere dello Sport analizza nella sua moviola la prova dell'arbitro Orsato in Lazio-Napoli. "Koulibaly rischia il secondo giallo" scrive il quotidiano. Decisioni nette e decise alla Orsato. Sono stati 7 i cartellini a fronte dei 20 falli fischiati. Un solo caso da dirimere, l'eventuale secondo giallo a KK. Dopo essere stato ammonito nel primo tempo per un'entrata fuori tempo su Caicedo, Koulibaly affronta Milinkovic, c'è un contatto a livello del polpaccio. Orsato lo valuta come un normale fallo di gioco (questo spiega a Immobile). Decisione che ci può stare, anche se il difensore del Napoli ha rischiato.