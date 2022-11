Moviola Gazzetta dà ragione a Gasp: "Finale caldo, Mariani deraglia e non allunga il recupero"

E' questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per sintetizzare la moviola di Atalanta-Napoli, dando dunque ragione a Gian Piero Gasperini

"Irrati vede bene sul rigore Dea. Finale caldo, Mariani deraglia". E' questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per sintetizzare la moviola di Atalanta-Napoli, dando dunque ragione a Gian Piero Gasperini che si era lamentato per la gestione finale dell'arbitro Maurizio Mariani:

"Non era facile da vedere in campo, ma il tocco di Osimhen dal quale nasce il rigore dell’1-0 è decisivo: braccio largo, tocco che influisce sulla traiettoria; Irrati (Var) bravo a richiamare Mariani davanti al video per correggerne la mancanza. Regolare l’1-1 (Osimhen è “on-side”), così come l’1-2 perché lo stesso Osimhen e Demiral se... le danno ma vicendevolmente e in un classico (e robusto) duello di gioco. Proteste atalantine nel finale quando Mariani non concede un angolo per la Dea (la tocca Jesus) e davanti alle “insurrezioni” dei nerazzurri alza due gialli. Evita di dare il recupero del... recupero: un minuto e mezzo in più sarebbe stato consono per i cambi e il resto".