Moviola Gazzetta: "Di Lorenzo su Pereyra: ok non dare rigore"

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Udinese-Napoli. Al 5’ del primo tempo, in area napoletana Di Lorenzo va in contrasto con Pereyra, che cade e con lo sguardo fra il sofferente e l’interrogativo cerca Manganiello, il quale fa segno di proseguire, e lo stesso dopo il check con il Var Irrati: decisione sensata. Al 26’, subito dopo lo svantaggio, Samir in scivolata travolge Politano: un intervento effettuato in anticipo ma con “vigoria sproporzionata”, in cui viene messa a repentaglio l’incolumità dell’avversario, ma Manganiello non fischia nemmeno il fallo. Corretto invece il giallo a Molina al 21’ della ripresa, per un intervento da dietro su Elmas. Molti dubbi al 37’ sull’ammonizione data a Mario Rui per un presunto fallo su Molina: il portoghese in scivolata prende solo la palla.