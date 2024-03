Moviola Gazzetta: "I rigori potevano essere due. Dubbi su Kvara-Cambiaso, dov'è il Var?"

Potevano essere i due rigori per il Napoli contro la Juventus. Nella moviola post-gara, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

Potevano essere i due rigori per il Napoli contro la Juventus. Nella moviola post-gara, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "È netto il rigore per il Napoli al 43’ della ripresa. Si tratta del classico pestone sul piede, lo “step on foot”. L’intervento di Nonge su Osimhen sfugge a Mariani che viene richiamato dal Var Irrati. Giusto il giallo e non il rosso per Bremer che al 26’ atterra Osimhen: non c’è l’evidente occasione da gol. Rischia infine Cambiaso nel primo tempo: trattenuta in area su Kvaratskhelia, ma né Mariani né il Var intervengono. Restano i dubbi".