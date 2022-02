Moviola Gazzetta ignora il rigore per mano di Luiz Felipe: "Promosso l'arbitro Di Bello"

Promosso Di Bello, arbitro di Lazio-Napoli. Episodi chiari con scelte corrette come scrive la moviola de La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Promosso Di Bello, arbitro di Lazio-Napoli. Episodi chiari con scelte corrette come scrive la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Diverse situazioni da area di rigore, tre addirittura nel primo tempo. Al 15’ Immobile alza la palla e chiede rigore, ma Rrahmani colpisce con l’anca. Due minuti dopo c’è un tocco di Marusic su tiro di Insigne ma il braccio pare attaccato al corpo. Verso la fine della prima frazione, è Osimhen ad andare in contatto fortuito con Strakosha in uscita. Ad inizio della ripresa (7’), dopo la respinta di Ospina Koulibaly prende tempo e spazio prima di Luis Alberto: niente fallo. Al 23’ s.t, ecco il gol annullato a Insigne: l’attaccante del Napoli ribatte in rete una respinta del portiere della Lazio ma la sua posizione è in fuorigioco nel momento in cui Osimhen fa partire il tiro".