Moviola Gazzetta - Il fallo da dietro di Di Lorenzo su Zaccagni era da giallo

Qualche imprecisione per l'arbitro Massa, giudicato in maniera insufficiente da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi: "Primo cartellino giallo del match per Anguissa al 35’ del primo tempo: “automatica” l’ammonizione per fallo tattico su Zaccagni a centrocampo. Nella ripresa, all’8’ manca un cartellino giallo a Di Lorenzo per un fallo da dietro su Zaccagni, toccato duro sul polpaccio. Regolare il 2-1 del Napoli al 19’, con Gila a terra in area, dopo un contrasto con Lukaku non falloso, sulla cui schiena carambola il pallone che poi Marusic spedisce nella propria porta".

La rosea spiega anche il motivo dell'annullamento del gol di Zaccagni: "Annullato il pari di Zaccagni al 22’ per fuorigioco dello stesso attaccante sul colpo di testa di Pedro".