Moviola Gazzetta: "Non c'era rigore per il Napoli e manca secondo penalty al Sassuolo"

Voto 5 all'arbitro Mariani per la direzione di Napoli-Sassuolo, anche se non c'è rigore per la formazione azzurra secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport: "Fa lo gnorri sul contatto Lozano Traoré, ma poteva starci il rigore per il Sassuolo. Salvato dal Var sul penalty. Bravo Di Iorio a far annullare il gol di Manolas per fuorigioco di Osimhen. Mariani sorvola sulle strattonate tra Osimhen e Marlon, iniziate fuori area, e si perde poi un mani "tattico" di Manolas".