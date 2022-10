Moviola Gazzetta: "Regolare gol Ajax. Tadic andava espulso già nel primo tempo"

Tadic andava espulso molto prima. Nella sua moviola, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo sottolinea

Tadic andava espulso molto prima. Nella sua moviola, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo sottolinea: "Regolare la rete del vantaggio dell’Ajax al 9’ del primo tempo, con Kudus non solo fortunato a essersi trovato sulla linea del tiro di Tayor ma anche perché Di Lorenzo attardato sulla destra lo tiene in gioco. Molto nervoso Tadic, che al 38’ entra con il piede a martello sullo stinco di Olivera: solo giallo per un intervento al limite dell’espulsione. Nella ripresa, lo stesso capitano dei Lanceri nemmeno ammonito per aver calpestato in modo (apparentemente) involontario la caviglia di Kvara: sarebbe stata espulsione (avvenuta poi per fallo su Elmas)".