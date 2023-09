Moviola Gazzetta: "Su Osimhen non è rigore. Regolare il gol di Bruma"

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Sporting Braga-Napoli, partita senza difficoltà per Gozubuyuk

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Sporting Braga-Napoli, partita senza difficoltà per Gozubuyuk. Al 34’ l’arbitro olandese prima dà un rigore e poi lo toglie al Napoli per un intervento di Niakaté su Osimhen. A velocità normale sembrava esserci, ma una volta che Gozubuyuk viene richiamato al monitor si nota come sia Osimhen a commettere fallo sul giocatore del Braga che protegge il pallone. Decisione giusta.

Sul gol di Di Lorenzo, check del Var per controllare la posizione di Osimhen che sul cross di Kvara è regolare. Nel secondo tempo giusto non punire il leggerissimo contatto fra Lobotka e Hortha. Regolare la rete del momentaneo pareggio del Braga: Juan Jesus tiene in gioco Bruma.