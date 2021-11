Moviola, Orsato promosso: manca solo un giallo in avvio a Patric

Napoli-Lazio è stata una partita facile da gestire per il signor Daniele Orsato, anche se - scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola - "l'arbitro avrebbe potuto estrarre già al 2' un cartellino giallo per Patric, che entra in modo imprudente su Insigne". L'unica piccola sbavatura, questa, di una direzione di gara sicuramente positiva.

"Daniele Orsato sprecato". È questo il titolo della moviola del Corriere dello Sport, all'indomani del big match fra Napoli e Lazio. La partita si è rivelata d'altronde più semplice del previsto, con un solo episodio da analizzare: "Regolare la rete del 2-0 realizzato da Mertens: l’azione nasce con un lancio di Fabian Ruiz per Insigne, ampiamente tenuto in gioco da Luiz Felipe, poi non ci sono particolari criticità nel prosieguo dell’azione", si legge sul quotidiano.