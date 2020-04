Multe, azzurri disposti a pagare e abbassarsi l'ingaggio per solidarietà a dipendenti e serie inferiori

Come finirà la questione multe? Non è ancora dato saperlo, ma i segnali che arrivano dalla squadra sono distensivi verso Aurelio De Laurentiis. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il rapporto tra la proprietà e lo spogliatoio è stato già minato dalle multe post-ammutinamento e dall’incertezza sui rinnovi, in questo contesto gli azzurri hanno condiviso un’idea: disponibilità alla revisione degli stipendi e delle multe per l’emergenza coronavirus soltanto per la solidarietà. Le cause individuate possono essere molteplici: il supporto ai cassintegrati del Napoli, sperando che con l’eventuale ripresa prevista per il 4 maggio la situazione possa cominciare a rientrare, il fondo salva-calcio a supporto dei colleghi delle categorie inferiori invocato dall’Aic o il sostegno agli ospedali in prima linea nella battaglia contro il coronavirus".