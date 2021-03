Napoli al completo entro 10 giorni: Gattuso ritroverà il suo attacco titolare contro il Milan

Pian piano il Napoli sta recuperando pezzi e Rino Gattuso potrà avere il suo organico al completo entro una decina di giorni, quando poi dovrà affrontare un trittico di gare da spavento contro Milan, Juventus e Roma. Per la sfida ai rossoneri - scrive La Gazzetta dello Sport - l'allenatore potrà avere a disposizione il suo attacco titolare: "Per quella data, in campo potrebbe andarci la formazione base con Mertens nel tridente offensivo, insieme con Lozano e Insigne, alle spalle di Osimhen, unica punta".