Napoli-Atalanta è uno spot per il calcio: due tipi di calcio diversi e di qualità

Napoli-Atalanta è stata una delle partite più belle della stagione fin qui. Gol, spettacolo, in campo e fuori dal campo. La spunta la Dea, ma sono belli anche gli azzurri, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Una partita bellissima, per intensità e qualità delle giocate, con continui ribaltamenti e spettacolo vero. Bravi tutti i protagonisti perché questo è il miglior spot per promozionare all’estero il nostro calcio, che sa offrire qualità, anche se al via ci sono solo tre italiani in campo e tutti nell’Atalanta (uno naturalizzato).

I bergamaschi in maglia arancione fanno molto Olanda per come riempiono il campo in ampiezza mantenendosi cortissimi. La prestazione a tutto campo e decisiva di Toloi, che serve l’assist del 2-2 a Demiral è il flash più significativo. E il bello è che il Napoli, nonostante tutto, risponde sul piano dell’aggressività, le stesse incursioni del centrale Rrahmani mostrano voglia di esprimere un calcio di qualità".