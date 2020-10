Napoli-Atalanta, probabili formazioni Gazzetta: Gattuso conferma il 4-2-3-1. Out Zapata, c'è Ilicic

Quali formazioni vedremo in campo nel match tra Napoli e Atalanta previsto per oggi pomeriggio alle 15 al San Paolo? La Gazzetta dello Sport scrive i suoi probabili undici. In casa Napoli Hysaj dovrebbe vincere il ballottaggio con Mario Rui, Ospina quello con Meret e soprattutto Bakayoko dovrebbe partire subito titolare. Tante novità nella formazione di Gasperini: out Zapata, c'è subito Ilicic con Lammers in attacco.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Lammers