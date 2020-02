Napoli-Barcellona, sorridono anche le casse: previsto record di incasso al San Paolo

Contro il Barcellona dovrebbe tornare la carica dei 50 mila al San Paolo. Sono previsti tanti spettatori, anche se ancora non è chiaro se si arriverà al sold-out. Ad ogni modo, in virtù dei prezzi più alti della storia del Napoli, come riferisce l'edizione odierna de La Repubblica sarà registrato un incasso record per i ricavi da stadio azzurri: 4,5 milioni di euro. La supersfida agli azulgrana è imperdibile e, nonostante la protesta della Curva B, a Fuorigrotta ci sarà una marea a spingere gli azzurri.