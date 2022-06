Napoli-Bernardeschi, CdM: "Ingaggio da 3 mln, ma può diventare concreta solo in un caso"

È questa la strategia in casa azzurra, come spiegato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bernardeschi al Napoli solo con qualche cessione in attacco. È questa la strategia in casa azzurra, come spiegato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

“Il Napoli ha sondato il terreno per Bernardeschi, c’è l’idea di garantirgli un ingaggio di 3 milioni di euro ma è una prospettiva che può diventare concreta con qualche uscita in attacco, come Politano o Ounas. Bernardeschi nel frattempo si guarda intorno, raccoglie anche possibili offerte dall’estero e valuta il suo futuro”.