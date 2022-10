Napoli-Bologna, probabili formazioni CdS: tornano Mario Rui e Politano, dubbio in difesa

Sarà un Napoli diverso in 3-4 uomini, come spesso accade, quello che oggi sfiderà il Bologna al Maradona.

Sarà un Napoli diverso in 3-4 uomini, come spesso accade, quello che oggi sfiderà il Bologna al Maradona. Dovrebbero rientrare dall'inizio Mario Rui e Politano, in luogo di Olivera e Lozano chiaramente. Un dubbio in difesa: Juan Jesus in vantaggio su Ostigard per rimpiazzare Rrahmani. Davanti ci sarà Raspadori. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee