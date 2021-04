Napoli-Cagliari, probabili formazioni Gazzetta: tre cambi, ma Gattuso conferma l'attacco

Meno due a Napoli-Cagliari, altro crocevia importante per gli azzurri nella corsa verso la prossima edizione della Champions League. E Rino Gattuso studia la formazione da schierare domenica al Maradona. Secondo La Gazzetta dello Sport ci saranno tre cambi: il rientrante dalla squalifica Manolas per Rrahmani, Mario Rui per Hysaj e Fabian (che ha smaltito un problema) per Bakayoko. L'attacco, invece, dovrebbe essere confermato: con Osimhen e non Mertens, con Politano e non Lozano. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti