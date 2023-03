Napoli con morale alle stelle: due azzurri in fiducia dopo le Nazionali

Il Napoli è con il morale alle stelle per i grandi obiettivi di stagione ancora in ballo

Il Napoli è con il morale alle stelle per i grandi obiettivi di stagione ancora in ballo. Due gli azzurri in fiducia dopo gli impegni con le Nazionali. Elmas, andato anche in gol con la Macedonia nel match contro Malta (2-1: una gara che interessa direttamente l’Italia, nello stesso girone di qualificazione a Euro 2024) e Lozano, che ha segnato su calcio di rigore nella sfida Messico-Giamaica (2-2). Lo scrive il quotidiano Tuttosport.