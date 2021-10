Napoli confuso e nervoso per la prima volta nell'era-Spalletti: con lo Spartak serviva calma

Giocare in dieci uomini, in Europa, non è mai semplice. Ma anche quando è stata ristabilita la parità numerica tra Napoli e Spartak Mosca la formazione di Luciano Spalletti non ha saputo approfittarne. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Ma il Napoli anziché approfittarne ha dato l’idea di una squadra che fosse in confusione. Ed è la prima volta che accade nell’era Spalletti. Serviva calma, ma il Napoli che l’ha saputa mostrare a Leicester per ribaltare il 2-0, ieri al Maradona si è fatto invece prendere dal nervosismo".