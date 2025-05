Napoli-De Bruyne, bonus alla firma da 10 mln e ricco contratto: i dettagli dell'affare

vedi letture

Il centrocampista Kevin de Bruyne è a un passo dal Napoli. Poteva sembrare impossibile fino a qualche settimana fa, oggi è realtà. Aurelio De Laurentiis, come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sta per sistemare la trattativa con il manager del belga e lo farà facendo uno sforzo economico non da poco.

Mercoledì le parti si vedranno e l'offerta del club partenopeo prevederà un bonus alla firma di 10 milioni di euro e un biennale da 5,5 milioni a stagione, ai quali c'è da aggiungere un'opzione per il terzo anno. Una mossa che fa capire quanto sia desiderato il giocatore del Manchester City e quanto il patron azzurro non voglia partecipare ad aste.