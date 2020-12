Napoli deludente a dicembre, Gazzetta: "Ancora alla ricerca di un'identità di gioco"

Due vittorie, tre pareggi e due sconfitte per il Napoli nel mese di dicembre. E le ultime partite con Inter, Lazio e Torino non hanno contribuito a rasserenare l'ambiente, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Numeri che non contribuiscono alla serenità dell’ambiente e a quella dello stesso allenatore che è ancora alla ricerca di un’identità di gioco".