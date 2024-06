Napoli-Di Lorenzo, Gazzetta: "Pare tornato il sereno tra le parti"

Nell'ultima settimana di campionato si è sentito estromesso, ha percepito di non essere più considerato un leader nel progetto futuro

Il Napoli e Giovanni Di Lorenzo si sono incontrati nuovamente e sembrerebbe che sia tornato il sereno tra le parti dopo le tensioni delle ultime settimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al summit andato in scena all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, durato circa due ore, hanno partecipato il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e Mario Giuffredi, agente del capitano azzurro. Il clima era sereno, tant'è che c'è stata anche una stretta di mano che ha chiuso la serata. Per chiudere definitivamente la questione andrà aspettata la fine dell'Europeo.

Il nodo era quanto venisse considerato dalla società il terzino destro. Nell'ultima settimana di campionato si è sentito estromesso, ha percepito di non essere più considerato un leader nel progetto futuro e il ds Manna glielo ha ribadito a voce, facendogli capire che per De Laurentiis nessuno era incedibile, come peraltro lo stesso patron aveva spiegato qualche giorno prima in una conferenza stampa che aveva fatto molto discutere.