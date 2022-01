Napoli-Fiorentina, probabili formazioni Gazzetta: out Ghoulam, c'è Tuanzebe

Quale formazione per sfidare la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia? Luciano Spalletti qualche piccolo dubbio ce l'ha, ma grossomodo dovrebbe confermare l'undici che ha battuto la Sampdoria. In difesa out però Ghoulam, che dovrebbe essere rimpiazzato da Tuanzebe, con Juan Jesus spostato a sinistra. Davanti, senza Insigne, spazio ad Elmas a sinistra, con Politano dall'altro lato e Mertens alle spalle di Petagna. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara