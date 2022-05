Napoli-Genoa, buoni riscontri dalla prevendita: quasi sold out curve e distinti superiori

Napoli-Genoa sarà l'ultima partita di Lorenzo Insigne con la maglia numero 24 del Napoli. E la gente sta rispondendo presente

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Napoli-Genoa sarà l'ultima partita di Lorenzo Insigne con la maglia numero 24 del Napoli. E la gente sta rispondendo presente, come sottolinea il Corriere dello Sport: "La prevendita per una partita senza grandi obiettivi di classifica sta andando bene, sono già sold-out l’anello superiore della Curva B e i Distinti, anche nel cuore della curva A sono rimasti pochi biglietti. Il colpo d’occhio in termini di pubblico dovrebbe essere più esaltante rispetto a Napoli-Sassuolo. Un segnale dell’affetto della gente per Insigne".