Napoli-Genoa, probabili formazioni CdS: ancora Mertens con Osimhen davanti

Luciano Spalletti ha pochi dubbi in merito alla formazione da mandare in campo oggi pomeriggio contro il Genoa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha pochi dubbi in merito alla formazione da mandare in campo oggi pomeriggio contro il Genoa. Davanti ci sarà ancora Mertens a supporto di Osimhen, con Lozano che vincerà il ballottaggio con Politano e Insigne dall'altro lato. In porta confermato Ospina, così come tutte le altre scelte. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro