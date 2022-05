Napoli-Genoa, probabili formazioni Gazzetta: out Lobotka, scelta la mediana

Scelte fatte per Luciano Spalletti per quanto riguarda l'undici da mandare in campo oggi alle 15 contro il Genoa.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Scelte fatte per Luciano Spalletti per quanto riguarda l'undici da mandare in campo oggi alle 15 contro il Genoa. In porta ancora Ospina, la difesa sarà quella titolare. In mediana dovrebbero esserci Anguissa e Fabian, non Lobotka. Mentre davanti spazio ancora a Mertens con Osimhen. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Frendrup, Badelj; Yeboah, Amiri, Ekuban; Destro