Napoli ha tre leader, ma col Verona è stata la vittoria di Spalletti

I leader del Napoli nello spogliatoio ci sono e sanno farsi sentire, per storia e peso specifico: il comandante Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Ci sono però situazioni dove la guida assoluta è l’allenatore. La squadra nella settimana decisiva per continuare a credere al sogno scudetto si è affidato a Spalletti, bravo a trasformare l’atmosfera incidendo in tutti gli aspetti della preparazione della partita di Verona. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.