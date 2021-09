Napoli in bolla e conferenza su Zoom: nessun contatto con l'esterno in terra inglese

Grande attenzione sulle normative anti-Covid nel viaggio in terra inglese del Napoli in vista della sfida al Leicester. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "A Leicester, il Napoli sarà in bolla, anche la conferenza pre gara avverrà sulla piattaforma Zoom, per evitare qualsiasi forma di contatto con l’esterno, anche se ci sarà da sostenere l’allenamento di rifinitura. I giocatori si sottoporranno ad un nuovo tampone domani mattina, nel giorno della partita" scrive la rosea.