Napoli in crisi? Terzo ko di fila al Maradona, due senza far gol: serve una riflessione

E' il momento di riflettere in casa Napoli dopo il k.o. con lo Spezia, il terzo consecutivo in casa. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Napoli in crisi? Se perdi tre gare consecutive tra le mura amiche ed in due delle stesse non riesci a segnare nemmeno un gol, è giusto fare una profonda riflessione. La squadra è apparsa stanca e prevedibile, l’espressione di Spalletti a fine gara era quella di chi mai si sarebbe aspettato questo clamoroso colpo di scena".