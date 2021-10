Napoli in ritiro pre-partita: la scelta è partita dai calciatori, carichi per l'Europa League

Il Napoli stasera affronterà il Legia Varsavia nella terza giornata della fase a gironi d'Europa League e tutti nell'ambiente azzurro hanno voglia di conquistare il primo successo europeo della stagione. Lo testimonia un gesto: il gruppo ha preferito andare in ritiro ieri sera, piuttosto che tornare nelle rispettive abitazioni. Una scelta che parte proprio dai calciatori, per non disperdere concentrazione in vista dell’Europa League. A scriverlo è Tuttosport.