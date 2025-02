Napoli-Inter, calendari a confronto: il 6 aprile può essere una data-chiave

Oggi il Napoli affronta l'Udinese, in un match che già promette un sold out al Maradona. La partita è solo l'inizio di un ciclo importante, che include trasferte con Lazio e Como, ma culminerà il 2 marzo con il big match Napoli-Inter. Attualmente, gli azzurri sono primi in classifica, con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, che non possono più contare su recuperi.

Prima di pensare alla sfida con l'Inter, il Napoli deve superare tre partite cruciali: oggi contro l’Udinese, sabato all’Olimpico contro il Baroni e il 23 febbraio a Como. L’Inter, invece, affronterà la Fiorentina, la Juventus e il Genoa, con un quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio il 25 febbraio.

Il Napoli avrà il suo calendario decisivo entro il 6 aprile, con partite contro Fiorentina, Venezia, Milan e Bologna. Dopo il 13 aprile, il finale di campionato prevede match contro Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Sebbene non sia un finale facile, il Napoli non avrà distrazioni dalle coppe, a differenza dell'Inter, il che potrebbe rivelarsi un vantaggio cruciale. La strada verso il titolo è aperta, ora non resta che giocare e contare i giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.