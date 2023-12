Napoli-Inter, probabili formazioni CdS: confermato Meret, Inzaghi con l'undici-tipo

Mancano due giorni a Napoli-Inter e l'edizione odierna del Corriere dello Sport si proietta alla super-sfida di domenica, ipotizzando le scelte

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano due giorni a Napoli-Inter e l'edizione odierna del Corriere dello Sport si proietta alla super-sfida di domenica, ipotizzando le scelte dei due allenatori. Secondo il quotidiano Osimhen tornerà titolare al centro dell'attacco dopo i due spezzoni con Atalanta e Real Madrid.

Per il resto si viaggia spediti verso la conferma della squadra scesa in campo in Spagna. Dunque con Meret in porta, ancora Juan Jesus a fare da terzino sinistro, il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski in mezzo al campo e gli inamovibili Politano e Kvaratskhelia. Ecco le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvratskhelia

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, de Vrij; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez