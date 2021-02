Napoli ko, l'editoriale del CdS: "Non è una sconfitta, ma una resa"

"La paura che rompe il giocattolo". Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano legge così il ko del Napoli in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Gli scricchiolii con cui il Napoli si trascina da due settimane, regalando punti in campionato e annaspando in Coppa, ieri sera sono diventati un fragore assordante. E il castello di residue speranze azzurre è venuto giù di botto di fronte al siluro di Zapata e alle baionette di Pessina, lasciando sul selciato un cumulo di macerie. Il Napoli è di nuovo piombato nell’incubo di una crisi che coincide con uno psicodramma e replica quanto già visto un anno e mezzo fa, nei giorni seguiti all’ammutinamento che costò la panchina ad Ancelotti: la squadra, tutta, è folgorata dalla paura, incapace di qualunque reazione che non sia un rassicurante passaggio indietro al portiere. Così, ammutolita e contratta in un arroccamento tattico che pare da solo una smorfia di dolore, vede sfumare il risarcimento di una finale di Coppa Italia, mentre arranca in campionato e mentre l’avvicinarsi della trasferta di Granada, per i sedicesimi di Europa League, mette i brividi. Non è una sconfitta, ma una resa".