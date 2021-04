Napoli-Lazio, probabili formazioni CdS: Gattuso modifica tutti i reparti

Quattro cambi in totale, uno per reparto più il centravanti. Sarà un Napoli diverso quello che sfiderà la Lazio, modificato per quattro undicesimi

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Quattro cambi in totale, uno per reparto più il centravanti. Sarà un Napoli diverso quello che sfiderà la Lazio, modificato da Rino Gattuso per quattro undicesimi rispetto all'ultima gara con l'Inter. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui torneranno Hysaj, Bakayoko, Lozano e Mertens, rispettivamente ai posti di Mario Rui, Demme (squalificato), Politano e Osimhen. Di seguito le probabili formazioni del quotidiano romano. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile