Napoli-Lazio, probabili formazioni Gazzetta: out Demme, c'è ancora Lobotka

Diego Demme è tornato disponibile, ma con soli tre allenamenti in gruppo non dovrebbe essere titolare stasera contro la Lazio. Al Maradona dovrebbe vedersi ancora Stanislav Lobotka in mediana. In attacco spazio a Mertens, preferito a Petagna. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro