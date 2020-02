Napoli-Lecce, probabili formazioni CdS: Lobotka in mediana? Scelta la coppia di centrali

Quale formazione per la sfida col Lecce? Rino Gattuso non ha ancora sciolto tutte le riserve, ma per il Corriere dello Sport è prevista più di una novità. A cominciare dai pali, dove dovrebbe esserci Ospina e non Meret. In difesa i favoriti sono Maksimovic e Koulibaly, entrambi di rientro. In mediana Lobotka potrebbe spuntarla su Allan con Demme e Zielinski. In avanti c'è Politano dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Deiola, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco