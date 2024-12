Napoli mai solo: ad Udine tanti tifosi negli altri settori dello stadio

vedi letture

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Napoli mai solo, nonostante il divieto di trasferta per la gara di Udine. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli non sarà solo, il sostegno sarà vivo con numerose presenze in altri settori dello stadio con la spinta dei tanti Napoli Club - ce n’è uno anche a Udine - e di tutte le persone che vivono da anni fuori regione e aspettano sempre con entusiasmo le partite del Napoli al Nord. Ma la trasferta in Friuli non sarà l’unica delle future da calendario vietata ai campani. Il Casms, come detto, aveva suggerito il divieto per le prossime tre trasferte della squadra di Conte. Anche la seconda a Genova, prevista sabato 21 dicembre, sarà - si legge sul sito ufficiale del club rossoblu - «soggetta a restrizioni per la tifoseria ospite a causa dei provvedimenti delle autorità competenti».

Si attendono anche in questo caso le comunicazioni ufficiali da parte del Prefetto. Ecco perché i dettagli della prevendita verranno comunicati solo nei prossimi giorni. Il Genoa prevede il tutto esaurito per l’ultima in casa del 2024. Come a Udine, i tifosi del Napoli che vorranno andare a Marassi dovranno essere residenti fuori regione con regolare tessera di fidelizzazione del Napoli. A rischio anche la trasferta del 4 gennaio a Firenze contro la Fiorentina di Palladino, la prima del 2025, ma i divieti potrebbero non finire qui".