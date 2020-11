Napoli-Milan, probabili formazioni CdS: Bakayoko c'è, in porta va Meret

Oltre alla novità legata all'attacco, il Corriere dello Sport rivela anche le ultime di formazione in vista del match contro il Milan. In porta dovrebbe esserci Meret, visto che Ospina non è al meglio. In difesa Mario Rui torna titolare a sinistra, poi tutto confermato. In mediana Bakayoko recupera dalla febbre e affiancherà Fabian, come al solito. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic