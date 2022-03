Napoli-Milan, probabili formazioni Gazzetta: torna Lobotka? Due dubbi per Spalletti

Luciano Spalletti ha ancora un paio di dubbi sulla formazione da mandare in campo domenica sera nello scontro diretto con il Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha ancora un paio di dubbi sulla formazione da mandare in campo domenica sera nello scontro diretto con il Milan. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui Lobotka ha dimostrato di stare bene e dovrebbe insidiare il posto che con la Lazio era stato di Demme: ballottaggio aperto, 60% in favore dello slovacco. L'altro riguarda l'attacco, ancora un 60-40: Politano è in vantaggio su Elmas. Di seguito le probabili formazioni secondo la Rosea.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud