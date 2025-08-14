Napoli-Olympiacos, Cds: "Conte lavora a due moduli, le ultime sulla formazione"

Alle ore 18 ultima amichevole per il Napoli che a Castel di Sangro, al Patini, sfiderà l'Olympiacos prima del rientro a casa. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sulla partita: "Sarà un esame molto più indicativo e soprattutto regalerà dettagli tecnici e tattici rilevanti in vista della prima di campionato. In quest'ottica, saranno decisamente interessanti anche le scelte della formazione che Conte schiererà oggi dall'inizio: il tecnico sta lavorando ormai da tempo a due sistemi di gioco, coniugando con il 4-3-3 anche la formula con i Fab Four di centrocampo. Una sorta di 4-4-2 plastico con Anguissa, Lobotka, McTominay più defilato a sinistra e De Bruyne a sostegno di Lukaku. Mancherà Buongiorno, giunto ormai sul rettilineo finale dopo l'intervento per groin pain - dolore inguinale - eseguito a inizio luglio: il rientro in pianta stabile è in vista".

Erano due, da programma, i ritiri per la prossima stagione che si aprirà il 23 agosto alle 18.30 sul campo del Sassuolo. Il primo ritiro come di consueto si è tenuto a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dal 17 al 27 luglio. Il secondo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Previste doppie sedute e molti allenamenti aperti. Tantissimi i tifosi presenti, sold out le due località, migliaia di napoletani e non solo scorteranno e hanno già scortato in Trentino la nascita del nuovo Napoli con tanti acquisti. Cinque le amichevoli di avvicinamento all'esordio in campionato previsto il 23 agosto contro il Sassuolo al Mapei Stadium alle ore 18.30. Ecco il programma completo dei test con risultati per quelli già disputati e date e orario per i prossimi:

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli - Casertana: 1-1

Napoli-Girona 3-2

Napoli - Sorrento: 4-0

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20